Хабиб Нурмагомедов, который недавно завершил спортивную карьеру, намерен заняться сельским хозяйством

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе сказал на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте, что у него уже есть быки и коровы, теперь он купил баранов, — передает ТАСС. Нурмагомедов также сказал, что намерен больше уделить времени своему образованию, в частности, в следующем году хотел бы защитить диплом в университете имени Плеханова, где он учится заочно.