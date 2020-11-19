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20:03, 19 ноября 2020

Бывший глава генштаба Армении раскритиковал власти страны за действия во время войны в Нагорном Карабахе

Генерал Мовсес Акопян, который накануне ушел в отставку с поста главного военного инспектора, назвал преступным решением отправить в зону боевых действий добровольцев, которые, по его словам, сами решали, куда им направляться.

Акопян отметил, что на пятый день войны сбежали полторы тысячи человек, которые были изолированы, чтобы они не вызывали панику у населения. Генерал также подчеркнул, что приобретенные у России истребители Су-30 и зенитные ракетные комплексы «Оса» не были использованы в войне. В частности, потому, что к истребителям не было боеприпасов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг эти обвинения. В правительстве сказали, что они изучаются на предмет ложного доноса. Вечером генерал был допрошен.



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