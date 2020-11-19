Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения о смерти патриарха Сербской православной церкви Иринея

По его словам, предстоятель жив, но в тяжелом состоянии. Вучич отметил, что около часа назад патриарх был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, — передает ТАСС. 90-летний предстоятель Сербской православной церкви ранее был госпитализирован с коронавирусом.