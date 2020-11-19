Глава МИДа Венгрии сообщил, что в страну доставлены образцы российской вакцины от коронавируса

Петер Сийярт сказал, что теперь эксперты смогут приступить к исследованию препарата, чтобы принять решение о его использовании. В оппозиции призвали власти страны отказаться от российской вакцины «Спутник». В свою очередь, представитель Еврокомиссии сказал агентству Reuters, что власти ЕС озабочены возможным использованием российской вакцины в Венгрии, поскольку она не одобрена Европейским медицинским агентством.