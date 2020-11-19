Президент Сербии заявил, что патриарх Сербской православной церкви Ириней находится в тяжелом состоянии

Президент Сербии Александр Вучич только что заявил, что патриарх Сербской православной церкви Ириней находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС. Ранее сегодня в РПЦ сказали, что не располагают свидетельствами смерти предстоятеля. О кончине патриарха, который был госпитализирован с коронавирусом, до этого сообщили сербские СМИ.