ВОЗ не рекомендует применять антивирусный препарат ремдесивир для борьбы с коронавирусом

Как отметили в ООН, эффективность этого лекарственного средства не доказана. В список неэффективных препаратов ВОЗ ранее включила также гидроксихлорохин, о котором неоднократно высоко отзывался американский президент Дональд Трамп, лопинавир и интерферон. В середине октября российский Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения коронавируса на основе ремдесивира.