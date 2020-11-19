В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении врача, который сообщил, что погибший Роман Бондаренко был трезв

Как заявили в Генпрокуратуре, медика обвиняют в разглашении врачебной тайны. В ведомстве заявили, что он вступил в преступный сговор с представителями интернет-ресурса TUT.BY.

Само издание пишет, что сегодня вечером к журналистке Катерине Борисевич, которая общалась с врачом, пришли силовики и увезли ее из дома в неизвестном направлении.

Житель Минска Роман Бондаренко был избит неизвестными в масках, которые срывали бело-красно-белые ленточки у него во дворе, затем скончался в больнице. Президент Александр Лукашенко утверждает, что Бондаренко якобы был пьян.