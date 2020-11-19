Глава муниципального округа Красносельский Яшин пригласил на дебаты руководителя фракции ЕР в Мосгордуме Орлова

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин пригласил на дебаты руководителя фракции «Единой России» в Мосгордуме Степана Орлова. Обсуждение предполагается посвятить бюджету Москвы на ближайшие три года, многие позиции в котором выглядят необоснованными. Об этом «Эху» рассказал сам Илья Яшин.

«Мне представляется, что бюджет, принятый Мосгордумой в первом чтении, идет вразрез с интересами москвичей. Мне кажется, что одалживать сотни миллиарды рублей, чтобы финансировать безумные проекты по благоустройству, а также прокорм огромной армии чиновников — это просто наглость и хамство в такой кризисной ситуации, которая сложилась в стране и городе», — сказал он. А так как фракция «Единой России» в Мосгордуме единогласно проголосовали за этот проект бюджета, И.Яшин посчитал, что городу нужна общественная и политическая дискуссия о том, какой вообще бюджет нужен городу и как расходовать деньги. «Люди мало, что знает о том, как расходуются деньги, при том, что у Москвы огромный бюджет», — отметил он. Площадкой для дебатов уже согласилась выступить радиостанция «Эхо Москвы.

«Степан Орлов — руководитель фракции «Единая Россия», он публичный человек, и парламент нужен для того, чтобы проводить общественные дискуссии. У меня и моих избирателей есть вопросы и хотели бы получить ответы, поэтому содержательный разговор в эфире «Эхо Москвы» был бы очень полезен для того, чтобы разобраться. Чтобы я мог бы озвучить критику в адрес «ЕР» по поводу бюджетной политики города Москвы, чтобы Орлов смог обосновать позицию партии власти и правительства Москвы и ответить на эту критику», — пояснил Яшин.

По словам Ильи Яшина, Степан Орлов прочитал его сообщение, но пока ничего не ответил.