Евросоюз собирается включить в санкционный список людей из окружения Александра Лукашенко

Это сказал глава немецкого МИДа Хайко Маас. По его словам, ЕС будет последовательно повышать давление на белорусского лидера, пока он не пойдет на диалог с оппозицией. Ранее Евросоюз уже ввел санкции лично против Лукашенко, которого и счел ответственным за массовые нарушения прав человека.

Об очередном жестоком поведении силовиков рассказал телеканалу «Дождь» один из задержанных, программист из Минска Андрей Красников. Андрей Красников добавил, что в местах отбывания наказаний силовики старались максимально унизить задержанных.