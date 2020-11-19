Znak.com: В Челябинске врачи пожаловались на скорую помощь, которая подбрасывает пациентов в больницы

Региональные чиновники предполагают, что речь идёт о частных историях.

Карета скорой помощи просто оставила мужчину 1940 года рождения у приемного покоя госпиталя номер 1 в Челябинске и уехала. «По этому пациенту не доложили ничего» — ни анамнез, ни сопутствующие заболевания, говорится в обращении, которое поступило в znak.com. Автор письма подчеркнул, что из-за такого поведения медработников могут погибнуть люди.

Достоверность этих данных интернет-изданию подтвердить не удалось. В Министерстве здравоохранения Челябинской области отметили, что соответствующих жалоб к ним не поступало, а в мэрии объявили, что руководство службы скорой помощи эту информацию отрицает.

Тем не менее, сотрудник другого госпиталя в Челябинске рассказал, что подобное периодически происходит и в больницах всегда стараются готовить пару мест на случай, если скорая подбросит пациента и уедет. Собеседник интернет-издания добавил, что это, как правило, случается перед пересменкой потому что командам необходимо освободить машины.



Также опрошенные изданием медработники предположили, что сотрудники скорой поступают так, чтобы исключить вариант, при котором пациенту отказывают в госпитализации и отправляют домой.