РИА Новости: Очередная заплатка не помогла прекратить утечку воздуха на МКС

Агентство ссылается на переговоры космонавта с Землей, которые транслирует сайт американского аэрокосмического агентства. Трещину длиной 4,5 сантиметра в российском модуле «Звезда» сначала, по совету с Земли, заклеили скотчем, а во вторник космонавт Сергей Рыжиков поставил заплатку из резины и алюминиевой фольги.