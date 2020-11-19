В Москве и Подмосковье прошли ледяные дожди. Из-за этого десятки людей обратились за медицинской помощью

Многие столичные улицы превратились этим утром в ледяной каток. Прохожим было тяжело буквально устоять на ногах. В социальных сетях люди жаловались, что путь, на который раньше уходило, например, пять минут, сегодня занял двадцать пять. Также публиковали фотографии лестниц у подъездов, полностью покрытых толстой коркой льда. Как сообщает телеканал «Рен ТВ», с переломами в травмпункты попали 92 жителя Москвы и речь идёт только о тех, кто не смог самостоятельно ходить после падения.

На других снимках — деревья, упавшие на припаркованные авто и машины, которые столкнулись из-за льда на дорогах. Сотрудникам МЧС этим утром даже пришлось выезжать на МКАД и восстанавливать движение из-за того, что там перевернулся грузовик.

Еще как отмечал сервис «Яндекс.Расписание», ледяной дождь стал причиной задержки или полной отмены почти тридцати рейсов в московских аэропортах. Сейчас они работают в штатном режиме, как передаёт «Интерфакс», небольшие задержки всё равно возможны, но они связаны с обработкой посадочных полос реагентами.

В свою очередь по оценке экспертов погода в ближайшее время не изменится. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что дождь и снег будет идти в Москве еще несколько дней.

Этим вечером в столице ожидается один градус тепла. Ночью она может снизиться до минус двух.

Из-за ледяного дождя пострадали и другие регионы России. Например, в Туле и Калуге десятки людей обратились за медицинской помощи. Также во Владивостоке ввели режим ЧС после того, как деревья упали на линии электропередач и несколько районов города остались без энергии.