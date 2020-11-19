Швеция вплотную столкнулась со второй волной коронавируса – вопреки прогнозам официальных эпидемиологов, сообщают зарубежные СМИ.

Минздрав Швеции признает, что не смог избежать усиления эпидемии этой осенью, несмотря на расчеты о том, что ситуация в стране будет лучше, чем в других европейских и соседних скандинавских странах, вводивших жесткий антивирусный карантин, передает агентство Рейтер. Файнэншл таймс на днях сообщала, что число госпитализированных с КОВИД-19 в Швеции растет гораздо более быстрыми темпами, чем в любой другой стране Европы. В Стокгольме каждый пятый тест на коронавирус оказывается положительным. Вирусологи, которые самого начала критиковали избранную властями стратегию борьбы с пандемией, заключают, что шведский подход к вирусу оказался провальным.

Германский журнал Шпигель пишет, что поднимающаяся вторая волна коронавируса подтверждает, что прогнозы государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла не оправдались, и правительству придется в ближайшие дни ввести ограничения на публичные собрания и приступить к закрытию средних учебных заведений. Шведы, как многие в том числе, известные люди вроде основателя Тесла и Спейс Экс Илона Маска полагали, что, цитата «смогут одолеть пандемию лишь с немногими ограничениями» (перевод сайта Инопресса). В отличие от утверждений главы эпидемиологической службы еще пару недель назад, количество смертей от КОВИД-19 увеличивается, а пресловутый коллективный иммунитет у большинства населения так и не сформировался. Ношение масок, которое Тегнелл не рекомендовал как создающее, цитата, «ложное чувство безопасности», похоже, также является оправданным: Финляндия, например, которая своевременно ввела карантинные меры самом начале пандемии, превосходит в этом отношении Швецию в десять раз, пишет Шпигель.

Издание сообщает, что тот же Илон Маск, питавший к Швеции особые симпатии, несклько дней назад также заразился коронавирусом, после посещения вечеринки, устроенной американским послом в Стокгольме.