Суд избрал аудитору Счетной палаты Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

Экс-губернатора Ивановской области задержали накануне по делу о растрате 700 миллионов рублей из бюджета региона.

Михаилу Меню запрещено покидать место жительства, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, получать и отправлять почту, использовать интернет и общаться с определенным кругом лиц – другими фигурантами дела и свидетелями. Он не сможет ходить на работу. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Эту ночь Мень провел в изоляторе, в зал его заводили в наручниках, во время заседания он сидел в клетке – туда обычно заводят тех, кому грозит арест. И хотя аудитора Счетной палаты под стражу не отправили, его защита все равно считает наложенные запреты чрезмерными и будет обсуждать с подзащитным обжалование. Сам Мень вину не признает, обвинения он назвал недоразумением и предложил, что стал жертвой оговора. По этому делу обвиняемым проходит его бывший заместитель Павел Коньков.

Он, отметили в генпрокуратуре, и дал показания на бывшего начальника. Следствие считает, что вместе с Коньковым и неустановленными лицами из числа бенефициаров группы компаний «Продо» Мень похитил 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Деньги выделили федеральные власти для поддержки региона, а участники сговора под видом займов перевели сумму на счет одной из компаний холдинга. Мень был главой Ивановской области с 2005 по 2013 год. Он также был депутатом Мособлдумы и Госдумы, работал в подмосковном правительстве, был заместителем мэра Москвы, министром ЖКХ, а последние два года он работает аудитором Счетной палаты. И пока его отправлять в отставку не собираются. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин в курсе ситуации, но представления о досрочном освобождении Меня от этой должности пока не было.

По статье о присвоении и растрате Меню грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела против Михаила Меня скорее всего было принято в связи с приближающимся истечением сроком давности. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Transparency International Россия Илья Шуманов.

«По этой статье срок давности заканчивается ближайшей весной. И если не реализовать тот (компрометирующий) материал (который имеется у власти – ред.), сейчас, то необходимо прекратить это уголовное дело просто за давностью. И исходя из сроков, я так понимаю, что было принято решение реализовать ту информацию, которая была», — сказал он.

Как пояснил свои словам И.Шуманов, когда человек занимает какую-то более-менее серьезную позицию во власти, на него «собирают большое количество материалов в рамках его работы». «В некоторых случаях политическая целесообразность не дает, например, старта подобного расследования. А когда человек перестает быть лояльным, или для того, чтобы его понудить к этой лояльности, часто как раз разговаривают с учетом тех компрометирующих материалов, которые у них (власти) есть. Те пресловутые папки, которые лежат в столах Федеральной службы безопасности или администрации президента, мне кажется, что такие папки есть», — сказал он.