Сборная России по футболу провалила последний матч в Лиге Наций, разгромно проиграв Сербии

Вместо ожидаемого повышения в классе, команда Черчесова не только установила антирекорд, но и осложнила себе попадание на Чемпионат Мира 2022 года.

Перед заключительным матчем турнира сборная России имела все шансы на то, чтобы впервые пробиться в элитный дивизион Лиги Наций. А заодно и гарантировать себе место во второй корзине при жеребьевке отбора к Чемпионату Мира. Для этого нужно было победить Сербию. Деморализованную, как казалось, непопаданием на ЕВРО. И оставшуюся без двух своих лидеров. Даже букмекеры уверенно ставили на успех российских футболистов. Однако те удивили со знаком минус. Уже к перерыву россияне умудрилась пропустить 4 безответных мяча. А завершилось все форменным разгромом 0-5. Который тут же заставил вспомнить легендарные 1-7 от Португалии в 2004 году.

После игры в Белграде капитан сборной России Георгий Джикия нашел в себе силы извиниться перед болельщиками.

А вот главный тренер сборной Станислав Черчесов основной причиной крупного поражения от сербов назвал кадровые потери.

Отметим, что сборная действительно имела проблемы в обороне после дисквалификаций Кудряшова, Семенова и Зобнина. А вот капитана команды и лучшего бомбардира Артема Дзюбу Черчесов не вызвал по собственной инициативе. И подтвердил, что данное решение считает верным.

В другой вчерашней игре футболисты Венгрии победила дома Турцию со счетом 2:0. В итоге на повышение в Лиге наций пошли именно венгры, занявшие первое место в группе.