Полиция Петербурга проводит проверку из-за порванного плаката с Владимиром Путиным

Объясняться перед полицейскими пришлось мундепу округа «Смольнинское» Никите Юферову. Его слова приводит портал Знак.ком. Он рассказал, что порвал плакат с человеком, похожим на президента России из-за того что был зол. Причина расстройства Юферова в том, что ранее на этом месте он оставлял портрет писателя Александра Пушкина, однако когда он пришёл на следующее заседание, его плаката не было на месте.

Отметим, что в «Смольнинском» идёт давний спор между избранными депутатами. Уже год они не могут выбрать главу муниципального образования, поочередно обвиняя друг друга в сговоре с представителями партии «Единая Россия».

Напомним, что муниципальные выборы в Петербурге прошли со множеством нарушений и скандалов. Центризбирком признал петербургскую кампанию одной из худших в стране.