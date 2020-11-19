СК Петербурга возбудил уголовное дело о хулиганстве по мотивам национальной вражды

До этого в отношении троих 16-летних фигурантов было возбуждено дело по статье о разбое. Как передает Интерфакс, они помещены под домашний арест. По данным следствия, в октябре они напали с газовыми баллончиками на четверых граждан Таджикистана. Их избили и выкрикивали оскорбления, связанные с их национальностью.