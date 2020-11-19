Новый пакет санкций Евросоюза затормозит экономическое развитие Белоруссии, предупредил Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии менее часа назад подтвердил, что министры иностранных дел стран ЕС договорились продолжать работу над третьим пакетом санкций в отношении Минска. По словам Борреля, санкции могут затронуть частный бизнес. По сведениям агентства «Рейтер», речь может идти о структурах, финансирующих Александра Лукашенко.