Михаил Мень, которого обвиняют в растрате 700 млн рублей, на время следствия будет находиться в своем загородном доме

Бывший министр и экс-губернатор Михаил Мень, которого обвиняют в растрате 700 миллионов рублей, на время следствия будет находиться в своем загородном доме. Как сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, отбывать меру пресечения фигурант будет по месту фактического проживания – дачный поселок «Архангельское» в Красногорском районе Подмосковья. Суд запретил ему выходить из дома, кроме как на два часа в день и пользоваться средствами связи.

Других бывших губернаторов по аналогичным делам, как правило, отправляли в СИЗО.