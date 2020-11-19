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17:03, 19 ноября 2020

В РПЦ заявили, что не располагают подтверждениями смерти патриарха сербского Иринея

Об этом сказал Интерфаксу замглавы отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов. Ранее сербские СМИ сообщили, что патриарх Ириней, который до этого был госпитализирован с коронавирусом, скончался.



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