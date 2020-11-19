Минстрой намерен запретить строительство в России апартаментов

Об этом сказал замглавы ведомства Никита Стасишин на слушаниях в Совете Федерации. По его словам, ведомство планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого, как он выразился, «эта лавочка закроется». Формально апартаменты не являются жилым помещением, поэтому в них нельзя прописаться и, как правило, выше плата за ЖКХ.

Однако, апартаменты можно строить там, где нельзя обычные квартиры, например, это лофты в зданиях бывших фабрик или апартаменты в небоскребах. Кроме того, поскольку застройщик апартаментов не обязан возводить всю социальную инфраструктуру, то апартаменты в массовом сегменте стоят дешевле сопоставимых квартир.