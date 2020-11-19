Басманный суд Москвы запретил бывшему губернатору Михаилу Меню выходить из дома более чем на два часа в день

Его обвиняют в растрате семисот миллионов рублей.

В течение двух следующих месяцев аудитор счётной палаты Михаил Мень сможет проводить вне своего дома только два часа в сутки. Ему, как уточняет интернет-издание «Медиазона», можно будет выходить только на прогулки, запрещено при этом общаться «с определенным кругом лиц», получать и отправлять письма, а также пользоваться интернетом.

Ранее об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий суд попросили в Следственном Комитете. В ведомстве считают, что Михаил Мень в 2011-ом году еще будучи главой Ивановской области, организовал преступное сообщество, которое причастно к растрате 700 миллионов рублей из бюджета. В качестве обвиняемых были привлечены также бывший первый зампред правительства региона Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Им всем грозит до десяти лет лишения свободы по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Разрешения задержать Михаила Меня вчера в Совете Федерации просил генеральный прокурор Игорь Краснов. Верхняя палата парламента пошла ему на встречу, проголосовав по этому вопросу единогласно.

Адвокат экс-губернатора Мурад Мусаев говорил в интервью «Эху», что Михаил Мень вины не признаёт и считает своё задержание недоразумением.