Власти Евросоюза обеспокоены планами по использованию Венгрией российской вакцины от коронавируса

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Еврокомиссии. По его словам возникает вопрос, а может ли член Евросоюза предоставлять своим гражданам вакцину, которая не была исследована Европейским медицинским агентством. На прошлой неделе российское министерство промышленности и торговли сообщило, что первые образцы российской вакцины «Спутник» поступят в Венгрию уже на этой неделе. Параллельно там собираются организовать ее производство.