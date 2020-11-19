Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» подготовит предложения по газификации регионов

По словам лидера партии, это сверхважная тема для нашей страны, в особенности, для села. Медведев отметил, что когда процесс только начинался, уровень газификации был чудовищный – 20-30%. Бывший премьер-министр, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности, сказал, что за последние годы ситуация стала лучше, но еще предстоит очень-очень много работы, — передает ТАСС.
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