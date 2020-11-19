Бывший министр транспорта Евгений Дитрих сегодня стал гендиректором «Государственной транспортной лизинговой компании»

Ее единственный акционер – это Российская Федерация, а управление осуществляется Минтрансом. Предыдущий глава этой компании Михаил Полубояринов рекомендован правительством на пост гендиректора «Аэрофлота», а бывший гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев недавно сменил Евгения Дитриха на посту министра транспорта.