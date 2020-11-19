КГБ Белоруссии внес основателей телеграм-канала НEXTA в список причастных к терроризму

В качестве обоснования в ведомстве сказали, что Степан Путило и Роман Протасевич являются обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках. Оба они живут в Польше. Телеграм-канал НEXTA стал особенно популярен из-за освещения массовых протестов в Белоруссии. У него один миллион 700 тысяч подписчиков.