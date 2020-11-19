Глава Минздрава потребовал обеспечить бесперебойную работу медицинских организаций в новогодние праздники

Михаил Мурашко заявил, что помощь должна оказываться в полном объеме. По его словам, тестировать людей на коронавирус и выписывать их из больниц необходимо без задержек, — передает Интерфакс. Также Мурашко призвал регионы ускорить предоставление тем пациентам, которые лечатся от коронавирусной инфекции дома, бесплатных лекарств.