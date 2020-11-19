Суд в Ярославле оправдал бывшего начальника местной колонии Дмитрия Николаева и его экс-заместителя по делу о пытках

11 фигурантов получили реальные сроки от трех до четырех лет, при этом шесть фигурантов освобождены в зале суда, потому что им зачли срок нахождения в СИЗО, — сообщила «Эху Москвы» юрист Фонда «Общественный вердикт» и адвокат бывшего заключения Евгения Макарова, который признан потерпевшим, Ирина Бирюкова. Она отметила, что приговор будет обжалован.
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