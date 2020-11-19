В Государственную думу внесен законопроект об ограничениях сайтов за цензуру в российских СМИ

Он должен защитить права россиян на свободный поиск и получение информации, — говорит один из авторов инициативы, «единоросс» Александр Хинштейн.

Хинштейн отметил, что, помимо блокировки, есть возможность замедления трафика и взыскания административных штрафов.

В пояснительной записке говорится, что компетентные органы получают жалобы от редакций СМИ на действия, в частности, Твиттера, Фейсбука и YouTube.

Механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ, безусловно, необходимы, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян считает, что у инициативы депутатов политическая подоплека.