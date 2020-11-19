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Эксклюзив Эха 16:03, 19 ноября 2020

Суд оправдал руководство ярославской колонии по резонансному делу о пытках заключенных

Адвокат пострадавшего обжалует это решение.

Суд в Ярославле не нашел достаточных доказательств вины временно исполняющего обязанности начальника исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Их подозревали в организации пыток заключенного Евгения Макарова. Но суд не стал лишать начальников исправительного учреждения специальных званий и оправдал их в связи с отсутствием события преступления, сообщил телеграм-канал фонда «Общественный вердикт» «Ярославское дело».

Против руководства свидетельствовали другие фигуранты дела, которые утверждали, что действовали по указанию начальства и снимали пытки на регистратор, чтобы отчитаться о проведенной «воспитательной беседе» — так они называли издевательства над осужденным. В итоге 11 человек получили реальные сроки – до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы, но шестерых из них отпустили в зале суда, учтя время проведенное под арестом. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова подчеркнула, что решение суда слишком мягкое и будет обжаловано.

Видеозапись из колонии «Новая газета» опубликовала летом 2018 года. Тогда кадры с издевательствами над Макаровым потрясли общественность, но как оказалось, то был не единственный случай пыток осужденных

Депутат Анатолий Выборный считает, что необходимо доверять решению суда, и этот оправдательный приговор доказывает их невиновность. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.

«Когда мы обсуждаем ту или иную трагедию или преступление, это еще не значит, что виновным является именно то лицо, которое предположительно установило следствие. Когда мы ведем речь о правосудии, то мы ориентируемся на суд. В данном случае мы увидели, что человек невиновен. Это говорит о том, что правосудие идет своим путем независимым – так, как мы видим в рамках развитого и правого государства», — сказал он.

Депутат Выборный добавил, что человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не установлена. «Очень легко обвинить человека в том или ином правонарушении. Но очень тяжело, когда будет установлено, что он невиновен. переформатировать общественное сознание на этот лад. Если человек совершил преступление, он должен понести наказание, институт неотвратимости наказания должен работать как часы, это должно быть так. Но с другой стороны, если человек невиновен, и его невиновность установлена судом, мы должны ориентироваться на это решение», — сказал он.

А.Выборный считает, что необходимо дождаться решения вышестоящих судов, где, по его мнению, пострадавшая сторона будет оспаривать это решение.

Этот приговор стал неожиданностью и вызывал недоумение, — сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
«Мы все думали, что начальник колонии понесет ответственность первый, потому что он должен был организовать в любом случае работу, должен был следить и знать, что происходит в его учреждении. Но по факту этого не было. Думали, что хотя бы какой-то штраф дадут этому начальнику колонии. Но то, что совсем ничего — это поразительно, на мой взгляд. Я очень сомневаюсь, что он ничего не знал то, что происходит в его учреждении. И не думаю, что это был единичный случай, мне кажется, что это все равно система», — сказала Е.Меркачева.
По словам члена ОНК, в России крайне редко удается добиться возбуждение дела о превышении должностных полномочий, тем более обвинительных приговоров.

«Вообще ситуация не очень хорошая, потому что мы резко видим приговоры в отношении сотрудников правоохранительных органов или уголовно-исполнительной системы. Такое ощущение, что все государство как будто покрывает этих людей. Крайне редко удается добиться возбуждение дела о превышении должностных полномочий. И мизерный процент из этих дел, которые все-таки дошли до суда. А обвинительный приговор выносит еще меньшему проценту. Это все, конечно, говорит о том, что мы не готовы замечать эти ошибки и не готовы их исправлять, и уж тем более признавать вину», — считает Е.Меркачева.
Также она отметила, что проблема в ярославской колонии N-1 была сложной, и она касается далеко не только руководства.
«Там история не совсем простая. После того, когда произошел этот инцидент, я ездила туда и увидела массу комплексных проблем, которые не должны ложиться только на плечи одного начальника. Там нехватка персонала в принципе, зарплата маленькая, люди туда шли без образования, а у них такой менталитет, что они и дома могут руку на жену поднять, и с этим они пришли к осужденным», — сказала она.
Е.Меркачева добавила, что сам заключенный Евгений Макаров доставлял определенные трудности персоналу колонии, хоть это и не должно было служить поводом для избиений.



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