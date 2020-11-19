КГБ Белоруссии внес основателя Телеграм-каналов НEXTA в список лиц, причастных к террористической деятельности

Комитет Госбезопасности Белоруссии внес основателя Телеграм-каналов НEXTA и НEXTA Live Степана Путило, а также бывшего главного редактора издания Романа Протасевича в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Ранее им было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в Минске. В списке КГБ Белоруссии более семисот человек. Путило и Протасевич – единственные белорусские граждане в нем, — отмечает интернет-издание «Медуза».