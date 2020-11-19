Британская вакцина от коронавируса демонстрирует хорошие результаты в группе с пожилыми добровольцами

Об этом разработчики сообщили в своей статье в медицинском журнале The Lancet.

Вакцина Оксфордского университета и фармкомпани AstraZeneca безопасна и хорошо переносится пожилыми людьми, причем побочных эффектов у испытуемых старше 56 лет оказалось даже меньше, чем у более молодых добровольцев. Исследователи отмечают, что это особенно воодушевляет, учитывая, что у пожилых людей рисков при заражении коронавирусом значительно больше. Это результаты второй фазы испытаний, в которой участвовали 560 человек, почти половина из них старше 70. Иммунный ответ у всех участников был одинаковым, независимо от возраста.

Для подтверждения эффективности вакцины проводится третья фаза – тестирование препарата на тысячах добровольцев. К анализу этого этапа в Оксфордском университете приступят после того, как наберется достаточное количество испытуемых, заразившихся коронавирусом. Итоги обещают подвести к Рождеству. По данным ВОЗ, всего около 50 вакцин проходят испытания, и пока лишь четыре вакцины на финальной стадии. Оксфордская, российский «Спутник», а также препараты от компаний Pfizer и BioNTech и Moderna. Они на этой неделе также объявили о том, что результаты третьей фазы испытаний показывают высокую эффективность их вакцин.

В ВОЗ отмечают, что пока ни одна вакцина не прошла окончательную регистрацию, и случится это только после того, как будет подтверждена безопасность препаратов.