Районный суд в Ярославле оправдал бывшего начальника колонии №1 и его заместителя по делу о пытках осужденного

Районный суд в Ярославле оправдал бывшего начальника колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках осужденного. Резолютивной части пока нет. При этом другие 11 фигурантов дела получили реальные сроки от трех до четырех лет. Решение суда будет обжаловано, — сообщила «Эху» адвокат потерпевшего Евгения Макарова Ирина Бирюкова.

«Ситуация парадоксальна для нас, мы были убеждены, что без обвинительного приговора в отношении руководства тут просто не могло обойтись, потому что все мы понимаем, что без указания руководства ничего не могло происходить в колонии, тем более такие избиения. Поэтому для нас это было новостью», — сказала адвокат.

И.Бирюкова заявила, что защита безусловно будем подавать апелляционную жалобу и на оправдательный приговор, и на обвинительный в части сроков.

«Мы недовольны сроками тоже. Мы полагаем, что те сроки, которые изначально запрашивала сторона гособвинения — от 4-х до 6-ти лет исполнителям, и до 7-ми лет руководству — вот это вполне адекватные и реальные сроки. А то, что было назначено и 6 человек фактически были отпущены в зале суда, мы считаем это недостаточно для данного вида преступления, они слишком мягкие». – отметила она.

Напомним, о пытках в ярославской колонии сообщила «Новая газета» еще в 2018 году. Было опубликовано видео, на котором люди в форме ФСИН избивали заключенного резиновыми дубинками и поливали его водой. Это дело вызвало большой общественный резонанс.