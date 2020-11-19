Европейское отделение ВОЗ: Жесткие ограничительные меры в Европе будут необязательными, если все будут носить маски

Жесткие ограничительные меры в странах Европы будут необязательными, если все граждане будут носить медицинские маски, — считает глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом.

К серьезным ограничениям вновь вернулись Франция и Германия. Облегченный вариант режима изоляции с начала ноября действует в Англии. На сегодняшний день запланирована видеоконференция глав государств и правительств по проблеме борьбы с коронавирусом.