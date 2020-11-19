Впервые после окончания холодной войны Великобритания решила значительно увеличить свои военные ассигнования – более чем на 16 миллиардов фунтов стерлингов. В сообщении правительства говорится, что это рекордный рост за 30 лет. Как ожидается, премьер Борис Джонсон объявит об этом в своем выступлении в Палате общин. Предполагается, что частично деньги пойдут на оборону в киберпространстве и космосе.