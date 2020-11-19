МИД России утверждает, что беженцы активно возвращаются в Нагорный Карабах после подписания лидерами Армении, Азербайджана и России заявления о прекращении военных действий. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, посреднические усилия России положительно влияют на ситуацию. Захарова подчеркнула, что Россия планирует активно сотрудничать с международными организациями. Она назвала ОБСЕ, ООН и ЮНЕСКО.