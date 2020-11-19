Сборная России по футболу крупно проиграла команде Сербии в решающем матче Лиги наций

Российские футболисты уступили со счетом 0:5. Команда проводила встречу без своего лидера и капитана Артема Дзюбы. Тренер Станислав Черчесов не стал вызывать его в сборную после появления в интернете интимного видео футболиста. Новым капитаном назначили Георгия Джикию. Сам он после встречи принес извинения болельщикам и сказал, что матч с Сербией был позором.

В свою очередь наставник команды Станислав Черчесов отметил, что футболистам, только начинающим играть в сборной, приходится нелегко.

Поражение сборной России в Сербии стало крупнейшим для команды за последние 16 лет. Помимо прочего россияне осложнили себе задачу выхода на Чемпионат мира по футболу 2022-го года.