Смольный расширил список ограничений общественной жизни в связи с пандемией

Они затронут ледовые катки, кинотеатры и спортивные соревнования.

Дополнительные ограничения вступят в силу в понедельник, 23 ноября. Согласно им, в торговых центрах необходимо приостановить работу всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков. На крытых катках, которые работают вне торговых центров, не должно кататься одновременно более тридцати человек. На территориях открытых ледовых катков необходимо закрыть раздевалки. Также с 23 ноября администрация запретила доступ зрителей на спортивные состязания. Однако, в правительстве города «Эху» сообщили, что если клуб хочет провести матч с болельщиками, то он должен согласовать это с Роспотребнадзором. С 1 декабря заполняемость концертных залов, театров и кинотеатров не должна превышать четверти от общего количества зрительских мест в зале. Исключение сделали только тех мероприятий, на которые по состоянию на вчерашний день уже продали большую часть билетов.

Ранее городская администрация ввела карантин для петербуржцев старше шестидесяти пяти лет, закрыла фудкорты в торговых центрах. Студенты ВУЗов учатся в дистанционном режиме.