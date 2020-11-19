Число новых случаев заражения и гибели от коронавируса вновь обновило суточные максимумы

Всего, по данным оперативного штаба, за время пандемии в стране заразились более 2-х миллионов человек.

По состоянию на сегодняшнее утро в России выявлены свыше 23,5 тыс новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточного прироста заболеваемости в стране. Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило уже 2 млн. человек.

По данным оперативного штаба, за сутки от коронавируса умерли еще 463 пациента, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии. Выздоровели за последние сутки свыше 25 тыс. пациентов.

Больше всего заболевших по прежнему в Москве – (почти 6,5 тыс человек за сутки). При этом около полутора тысяч пациентов были госпитализированы. Жертвами инфекции за сутки стали 73 москвича.

В первую тройку по количеству заболевших за сутки входят также Петербург и Московская область.

В августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации отечественной вакцины от коронавируса. Как говорил глава государства, наша страна сделала это первой в мире. Сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила, что сейчас четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки но окончательно не зарегистрирована ни одна из них.