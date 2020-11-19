Бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения

Его подозревают в растрате.

Представитель СК попросил судью на время предварительного следствия, то есть пока что до 18-ого января запретить Михаилу Меню определённые действия — сообщает агентство РБК. Какие именно — не отмечается. Теоретически у аудитора счётной палаты могут отнять возможность выходить из дома с восьми вечера до шести утра, получать и отправлять корреспонденцию, звонить, за исключением вызовов экстренных служб и использовать интернет.

Аудитора Счётной палаты задержали вчера в его доме в Подмосковье. Сам он вины не признаёт. Как говорил «Эху» адвокат Меня Мурад Мусаев, защита воспринимает происходящее как какую-то ошибку.

Ранее в Следственном Комитете заявляли, что Мень, будучи губернатором Ивановской области, организовал преступную группу, причастную к растрате 700 миллионов рублей.

Михаил Мень был возглавлял Ивановскую область с 2005-ого по 2013-ый годы. Летом 2018-ого по представлению президента его назначили аудитором Счетной палаты.