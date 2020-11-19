Группа депутатов ГД внесла законопроект о блокировке сайтов, которые ограничивают информацию российских СМИ

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект о блокировке сайтов, которые по мнению законодателей ограничивают информацию российских СМИ. Под удар главным образом могут попасть youtube, соцсети Facebook и Twitter.

Блокировки и крупные штрафы могут грозить интернет-сервисам, которые как считают в Госдуме допускают дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Такие ресурсы предлагают перевести в разряд нарушителей, а их владельцам присваивать соответствующий статус. Это может сделать генпрокурор по согласованию с МИДом. То же произойдет в случае если интернет-платформа ограничит доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций против России и её граждан, говорится в законопроекте. После этого в дело вступит Роскомнадзор. Он получив уведомление может полностью или частично заблокировать сайт. Помимо этого интернет-сервисам грозит замедление трафика и штрафы за несоблюдение требований — до трех миллионов рублей. Санкции могут отменить, если ресурс снимет ограничения. Среди авторов законопроекта депутаты Госдумы единороссы Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Антон Горелкин, коммунист Александр Ющенко, а также сенатор Алексей Пушков. Надзорное ведомство будет вести список нарушителей, сообщил депутат Хинштейн.

В записке к документу они поясняют, что отдельные интернет-ресурсы, в том числе зарегистрированные за пределами России такие как как Facebook, Twitter и видеопортал youtube в последнее время стали цитата «необоснованно» и в большом количестве ограничивать доступ населения к информации российских СМИ. Это по мнению законодателей нарушает право на свободный поиск, передачу, производство и распространение информации законным способом.

Роскомнадзор неоднократно обвинял в цензуре иностранные сервисы, в том числе твиттер и ютьюб. Так, 18 ноября ведомство отправило в компанию Google, которой принадлежит youtube, письмо с требованием отменить существующие, по его мнению, ограничения для канала «Соловьев LIVE».

Инициативу депутатов Госдумы уже поддержали в Кремле. Механизмы противодействия цензуре, которую допускают иностранных интернет-платформы, необходимы, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что иностранные интернет-платформы допускают дискриминацию не только по отношению к российским СМИ и пользователям.

Законопроект, внесенный в Госдуму, об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ, носит исключительно политический характер. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян, «Законопроект, конечно, политический на 100%. Это какая-то попытка ввести ответные меры в отношении IT-компаний, которые пользуются российские пользователи. Однако вообще то предложение, которое было озвучено, конечно, связано с тем, что это якобы предотвратит цензуру в крупнейших американских соцсетях, в итоге увеличит лишь количество цензурируемых материалов. И как следствие ограничит еще больше свободы граждан на поиск получения информации, и введет еще больше хаос в российский сегмент интернет», — сказал он. По словам С.Дарбиняна, технически законопроект предусматривает, что решение о включении в новый реестр Роскомнадзора будет принимать генеральная прокуратура по согласованию с министерством иностранных дел. Он добавил, что Роскомнадзор будет самостоятельно блокировать интернет-ресурсы с помощью инфраструктуры автономного интернета, и операторы связи даже не будут знать, что же именно фильтруется с единого мониторингового центра. «Если Фейсбук, You-tube или Twitter посчитают, что российский рынок не представляет такого интереса, чтобы обеспечивать пользователями дополнительными инструментами доступности ресурса, то, конечно, ресурсы просто окажутся вне доступа. И единственный доступ, чтобы получить его будет использование тех же VPN, Tor и других технических инструментов для восстановления доступа к информации», — заключил юрист.