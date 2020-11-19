На акции против «оптимизации» здравоохранения в Москве были задержаны трое активистов

В Москве на акции представителей левой оппозиции против «оптимизации» здравоохранения были задержаны трое активистов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «левого фронта» Сергей Удальцов.

По его словам, сегодня представители КПРФ, «Левого Фронта», и других молодежных организаций провели в Москве возле здания министерства здравоохранения РФ пикеты против «оптимизации» системы здравоохранения и за увеличение бюджетного финансирования этой сферы.

«Акция проходила в спокойной обстановке, но к концу полиция решила задержать троих активистов, якобы именно они нарушили порядок проведения массовой акции. Их доставила в отдел полиции по Тверском району, где находится до сих пор», — рассказал С.Удальцов.

Политик отметил, что на проводимом мероприятии люди стояли с плакатами и звучали обвинения в адрес чиновников, которые допустили эту «оптимизацию», которая явилась основной причиной того, что в условиях коронавирусной пандемии российская медицина сталкивается с острой нехваткой врачей, медсестер и больничных коек.

«Среди участников акции были представляли КПРФ, «Левого фронта», и других молодежные организации. Так же были и муниципальные депутаты, депутаты Госдумы и МГД, вышли с пикетами и плакатами, с требованием остановить процесс оптимизации системы здравоохранения. Так же были требования контролировать снабжение лекарствами регионы, следить за их ценами, потому что сегодня это для многих вопрос жизни и смерти. Были плакаты с требованием отставки руководства министерства, а также Т.Голиковой, которая несет ответственность за оптимизацию этой системы», — отметил С.Удальцов.

По его словам, все высказанные требования и заявления, будут «оформлены документально и отправлены в федеральные органы власти».