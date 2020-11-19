Несмотря на сложные погодные условия, в Москве городские системы, как утверждают в мэрии, работают в штатном режиме

Несмотря на сложные погодные условия, в Москве все городские системы, как утверждают в мэрии, работают в штатном режиме. Заммэра Петр Бирюков утверждает, что накануне были приняты все необходимые меры, в частности, оперативные службы обработали дороги, тротуары, пешеходные зоны средствами против гололеда. Он также отметил, что коммунальщики в столице продолжают работать в режиме повышенной готовности.

В Москве и области в ночь на четверг прошел ледяной дождь.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что дождь и снег будет идти в Москве еще несколько дней.

Днем в Москве от одного до трех градусов тепла, ночью похолодает до минус одного градуса.