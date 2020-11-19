В Ереване сторонники оппозиционных партий сегодня перекрыли центральные улицы, требуя отставки Никола Пашиняна

В Ереване сторонники оппозиционных партий сегодня перекрыли центральные улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция сообщает, что были задержаны более 20-ти человек. Корреспондент Интерфакса утверждает, что сотрудники правоохранительных органов оттеснили демонстрантов с проезжей части.

Отметим, политическая ситуация в Армении обострилась после того, как Никол Пашинян подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе вместе с президентами Азербайджана и России. Многие в Армении расценили это как капитуляцию.