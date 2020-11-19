Группа депутатов-"единороссов" Госдумы предлагает блокировать сайты, которые ограничивают информацию российских СМИ

Они внесли в нижнюю палату парламента соответствующие поправки. Депутаты считают, что право полного или частичного ограничения доступа к ресурсам должно быть у Роскомнадзора. Штраф за цензуру против российских СМИ составит до 3-х миллионов рублей, — отмечает агентство РИА Новости. В пояснительной записке говорится, что компетентные органы фиксируют поступление жалоб от редакций СМИ на действия, в частности, Твиттера, Фейсбука и YouTube.
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