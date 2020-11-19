Выплаты по больничным и пособий по материнству в России будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования, — сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, новая система снизит объем бумажной работы в организациях, а граждане смогут получать деньги быстрее. Раньше эти выплаты осуществлялись через работодателей.