В Басманном суде Москвы решается вопрос об избрании меры пресечения Михаилу Меню

В Басманном суде Москвы решается вопрос об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Около получаса назад он был доставлен в суд, — передает ТАСС. Меня обвиняют в растрате 700 миллионов рублей. Суд должен запретить ему определенные действия. Таким образом на время предварительного следствия Мень будет на свободе, но с ограничениями.