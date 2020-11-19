В Басманном суде Москвы решается вопрос об избрании меры пресечения Михаилу Меню

В Басманном суде Москвы решается вопрос об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Около получаса назад он был доставлен в суд, — передает ТАСС. Меня обвиняют в растрате 700 миллионов рублей. Суд должен запретить ему определенные действия. Таким образом на время предварительного следствия Мень будет на свободе, но с ограничениями.
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