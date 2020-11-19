У президента России пока не стоит на повестке дня вопрос о просветительской деятельности в стране

В Кремле не смогли прокомментировать поправки в закон «Об образовании», ограничивающий просветительскую деятельность в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» в рамках брифинга отметил, что пока на повестке дня вопрос о просветительской деятельности в стране у президента не стоит.

На вопрос журналиста, насколько президента беспокоит вопрос просветительской деятельности в России, которая не подчинена государственному надзору, Дмитрий Песков ответил: «Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Не владею этой информацией, поэтому ничего не могу вам сказать», — сказал он.

На уточнение, значит у президента не поднималась эта тема, пресс-секретарь сказал: «Такой темы не было».

Ранее в Госдуму внесли поправки в закон «Об образовании», которые предписывают заниматься просветительской деятельностью по согласованию с органами власти.