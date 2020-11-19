Первый том мемуаров Барака Обамы сразу стал бестселлером

Рекорд продаж был установлен уже в первый день выхода книги в США.

Продажи первого тома мемуаров бывшего президента США Барака Обамы «Земля обетованная» по предварительному заказу и в первый день выхода книги составили рекордные для издателя 887 тыс. экземпляров. По словам издателей, предварительный заказ на книгу экс-президента сделали сотни тысяч людей. Всего для США и Канады на данный момент издано почти 3,5 млн экземпляров. По информации CNN, во вторник один книжный магазин в Вашингтоне специально для продажи этой книги открылся ночью.

Известно, что в первом томе мемуаров Обама повествует «историю своей невероятной одиссеи от молодого человека, ищущего себя как личность, до лидера свободного мира». В книге бывший глава Белого дома упомянул и Россию, в частности рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что книга Барака Обамы оказалась более востребованной, чем мемуары его жены Мишель, вышедшие под названием «Становление» в 2017 г. Тогда в первый день продаж было реализовано 725 000 копий.