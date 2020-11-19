Открытые медиа: МИД России намерено потратить несколько миллионов рублей на проведение новогодней вечеринки

МИД России, как выяснило интернет-издание Открытые медиа, намерено потратить несколько миллионов рублей на проведение новогодней вечеринки. При этом по решению властей региона ночные мероприятия в ресторанах, барах и других заведениях из-за коронавируса запрещены.

Конкурс на проведение Нового года и Рождества объявило главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса МИДа. Вечеринку планируют устроить в ведомственном отеле в подмосковном Нахабино, соответствующий тендер интернет-издание Открытые медиа обнаружило на сайте госзакупок. Гулять сотрудники МИДа планируют с 10 вечера до 4 часов утра. Вечеринку назвали «Новый год в блеске металла». Четырёхметровая ёлка, фигура быка — символа следующего года, 400 подарков для гостей — все это прописано в заявке. Гостей будут развлекать ведущий и диджей, планируются выступления некоего популярного артиста и хореографического коллектива. При этом в закупочной документации ничего не говорится о масках и антисептиках. В отеле изданию подтвердили, что вечеринка продлится до 4-х часов утра и заверили, что в случае отмены мероприятия деньги вернут. В Подмосковье из-за ухудшения ситуации с пандемией с полуночи запрещена работа ресторанов, баров, других заведений, а также массовые гуляния. Не будет их и на новый год, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В МИДе предстоящие траты на новогоднюю вечеринку не комментируют.